Відключення світла у Києві та області 5 січня - графік ДТЕК

У Києві та Київській області у четвер, 5 січня, діють стабілізаційні відключення світла за графіками.

Про це повідомляє ДТЕК.

Перевірити графік відключення світла за вашою адресою в Києві можна за посиланням. Для цього необхідно ввести назву вулиці та вказати номер будинку.

У Київській області діє оновлений графік стабілізаційних відключень. Він складається з трьох категорій. Споживачі поділені на чотири групи замість двох, як було раніше.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, Голова правління асоціації "Нафта і Газ України", експерт з питань енергетики Андрій Закревський заявив, що масовані російські ракетні удари та атаки безпілотників по об’єктах енергетичної інфраструктури в Україні вже не можуть призвести до повного блекауту.

Це пов'язано з тим, що військові навчилися відбивати атаки, а енергетики навчилися швидко підключатися, каже Закревський.

Коли ми зможемо користуватися світлом за потребою, а не за графіком – Максим Білявський

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