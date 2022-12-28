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Відключення світла у Києві та області 28 грудня - графік ДТЕК

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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Відключення світла у Києві та області 28 грудня - графік ДТЕК

У регіоні відбуваються екстрені відключення світла.

У Києві та Київській області у середу, 28 грудня, діють екстрені (аварійні) відключення світла. Сьогодні графіки стабілізаційних відключень не застосовуються.

Про це повідомляють ДТЕК Київські електромережі та Київські регіональні електромережі.

"Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Просимо набратися терпіння та зберігати спокій. Енергетики роблять все можливе, щоб виправити ситуацію", - заначили в компанії.

Відключення світла в Києві

Генеральний директор компанії-постачальника електроенергії YASNO Сергій Коваленко повідомив, що у Київ надходять стабільні обсяги електричної енергії. Наразі їх вдається рівномірно розподілити через тимчасові схеми перепідключення мереж.

Однак  заступник голови КМДА Петро Пантелєєв попередив, що відключення світла в столиці триватимуть всю зиму, ситуація з електропостачанням залишається складною.

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Дата публікації
Перегляди
1699
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