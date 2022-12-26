Відключення світла у Києві та області 26 грудня - графік ДТЕК

У Києві та Київській області у понеділок, 26 грудня, діють екстрені (аварійні) відключення світла. Наразі графік стабілізаційних відключень не застосовується.

Про це повідомляють ДТЕК Київські електромережі та Київські регіональні електромережі.

"Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Просимо набратися терпіння та зберігати спокій. Енергетики роблять все можливе, щоб виправити ситуацію", - заначили в компанії.

Відключення світла у Києві

Нагадаємо, протягом неділі, 25 грудня, більшість киян мали світло у будинках. Це сталося завдяки тому, що енергетикам вдалося перерозподілити навантаження в енергосистемі. Тепер Оболонь, Куренівка і Борщагівка перебувають приблизно в таких умовах, як і решта столиці.

У Києві - нові графіки відключень світла

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