Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Відключення світла у Києві та області 26 грудня - графік ДТЕК

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
Перегляди
442
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Відключення світла у Києві та області 26 грудня - графік ДТЕК

Ремонтні роботи тривають.

У Києві та Київській області у понеділок, 26 грудня, діють екстрені (аварійні) відключення світла. Наразі графік стабілізаційних відключень не застосовується.

Про це повідомляють ДТЕК Київські електромережі та Київські регіональні електромережі.

"Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Просимо набратися терпіння та зберігати спокій. Енергетики роблять все можливе, щоб виправити ситуацію", - заначили в компанії.

Відключення світла у Києві 

Нагадаємо, протягом неділі, 25 грудня, більшість киян мали світло у будинках. Це сталося завдяки тому, що енергетикам вдалося перерозподілити навантаження в енергосистемі. Тепер Оболонь, Куренівка і Борщагівка перебувають приблизно в таких умовах, як і решта столиці. 

У Києві - нові графіки відключень світла

У Києві - нові графіки відключень світла

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
442
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація