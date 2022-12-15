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Відключення світла у Києві та області 15 грудня: графік ДТЕК

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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Відключення світла у Києві та області 15 грудня: графік ДТЕК

Графіки діють тільки в Києві.

У Києві у четвер, 15 листопада, діятимуть стабілізаційні відключення світла за графіками. Однак у Київській області тривають екстрені (аварійні) відключення електроенергії.

Про це повідомляють ДТЕК Київські електромережі та ДТЕК Київські регіональні електромережі.

Оновлені графіки відключення світла в Києві можна переглянути за посиланням.

"У Київській області відбуваються екстрені відключення світла. Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють! Просимо набратися терпіння та зберігати спокій. Енергетики країни роблять все можливе, щоб виправити ситуацію", - пояснили в ДТЕК.

Нагадаємо, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що ситуація в енергосистемі України на цьому тижні покращилася. Тому в більшості регіонів відновлять графіки планових відключень світла.

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