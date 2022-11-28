Відключення світла у Києві можливі до весни — Кличко

Наразі фахівці працюють над тим, щоб у кожній оселі було світло.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що треба бути готовим, що відключення електроенергії можуть бути до весни, оскільки за низьких температур збільшується навантаження на енергосистему.

Про це він сказав в інтерв’ю РБК-Україна.

"Ми намагаємося відновити все максимально швидко, перейти на чіткі графіки, щоб не було сюрпризів, і щоби потім перейти на безперебійне постачання електрики. Але маємо бути готові до того, що відключення можуть бути до весни. Це пов’язано також з низькими температурами, у багатьох людей стоять теплонагріваючі прилади — у когось теплі підлоги, у когось УФ. Люди в холодний час завжди споживають більше електроенергії. Тому йде більше навантаження на енергосистему", — зазначив Кличко.

Говорячи про відновлення енергетичної інфраструктури, Кличко зазначив, що влада працює над цим.

"Це питання більше до фахівців — до компанії ДТЕК. Деяка апаратура замовлена на Заході, її потрібно виготовити, привезти до України і встановити. Тобто це певний процес", — додав столичний мер.

Масована ракетна атака по критичній інфраструктурі

Росія 23 листопада здійснила чергова ракетна атаку по містах України, пошкодивши об'єкти критичної інфраструктури.

У багатьох містах виникли проблеми з електропостачання та водою. У Києві та області внаслідок атаки є жертви серед цивільного населення.

В "Укренерго" вдень 26 листопада повідомили, що до енергосистеми України підключили ще один атомний блок, однак дефіцит від потреби споживання становить 25%.

Зауважимо, що Україна отримає від ЄС 200 середніх трансформаторів, один великий автотрансформатор та 40 електрогенераторів.

Окрім того, на закупівлю генераторів для критичної інфраструктури України виділить гроші Канада. Йдеться про 10 млн доларів.

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