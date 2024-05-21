Відключення світла у Києві 21 травня: як діятимуть графіки

В "Укренерго" попередили про відключення світла у промислових та побутових споживачів.

У Києві у вівторок, 21 травня, за вказівкою "Укренерго" протягом всього дня застосовуватимуться графіки знеструмлень.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Попко нагадав, що обмеження споживання – це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми.

"Будь ласка, ще раз прошу всіх економити електроенергію! Кожен вимкнений електроприлад – це вагомий внесок в стабільність та відновлення нашої енергосистеми!", - наголосив начальник КМВА.

Нагадаємо, впродовж доби 21 травня на всій території України для всіх споживачів будуть діяти графіки погодинних відключень електрики.

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