Відключення світла у Києві: 11 листопада все має йти за графіком

У Києві 11 листопада відключення світла відбудеться за графіком.

У четвер, 10 листопада, у столиці в рамках стабілізаційних графіків без світла було 746 393 домогосподарства. Система стабільна - жодних екстрених відключень не застосовувалося.

Про це повідомив напередодні голова CEO YASNO Сергій Коваленко у Facebook.

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"Минув рівно місяць від того часу, як терористи завдали першого масованого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України. За цей час енергетики провели колосальну роботу, аби зберегти світло в домівках якомога більшої кількості українців і забезпечити цілісність енергосистеми", - написав він.

Коваленко наголосив, що робота не припиняється на жодну хвилину. Енергетики працюють цілодобово.

У YASNO зазначають, що й надалі удосконалюють графіки відключень і систему інформування, аби мінімізувати незручності.

"Сьогодні регулятор, НКРЕКП, дозволила публікувати інформацію, де саме відбуваються аварійні відключення. Цю інформацію припинили публікувати з початком війни. Тож для зручності споживачів найближчим часом ми будемо підтягувати таку інформацію в графік імовірних відключень на сайті YASNO. Така інформація дасть більше розуміння, як діяти далі та до кого звертатися із запитаннями, якщо відключення затягуються", - підсумував Сергій Коваленко.

Нагадаємо, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, що ситуація з електропостачання в Україні покращиться вже за тиждень. Проте за умови, що російські окупанти знову не обстрілюватимуть нашу енергетичну інфраструктуру.

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