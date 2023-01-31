Відключення світла може тривати до 7 годин поспіль: графік ДТЕК для Києва та області на 31 січня

Сьогодні світло даватимуть за графіками.

У Києві та Київській області у вівторок, 31 січня, діють стабілізаційні графіки відключення світла.

Про це повідомили в ДТЕК.

"Ліміти споживання електроенергії в Києві та Київській області, що надала національна енергетична компанія "Укренерго", дозволяють застосовувати графіки стабілізаційних відключень. Бережіть себе та помірно споживайте електроенергію", - йдеться у повідомленні.

Тривалість відключення світла різна для кожного споживача та може тривати до семи годин поспіль.

Переглянути графіки відключення світла за вашою адресою можна за посиланням:

Нагадаємо, у Києві з 31 січня відновлюють роботу міського електротранспорту. Припинять курсувати тимчасові автобусні маршрути.

Для декого відключення світла можуть стати ще тривалішими: коли повернуться до графіків?

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