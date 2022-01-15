"Відірвало ноги і руку": у Мережі оприлюднили відео з місця смертельної ДТП у Києві

"Відірвало ноги і руку": у Мережі оприлюднили відео з місця смертельної ДТП у Києві

BMW на швидкості наштрикнувся на відбійник. Водій загинув на місці події, а одному з пасажирів відірвало ноги і руку.

У Києві в ніч проти суботи, 15 січня, на Великій Окружній автомобіль BMW із п'яться пасажирами в салоні на швидкості наштрикнувся на відбійник.

Про це повідомляють dtp.kiev.ua та "Київ Оперативний".

Зазначається, що водій легковика загинув на місці події. Ще чотирьох людей госпіталізували, стан двох потерпілих оцінюють як тяжкий.

Один із учасників аварії розповів, що його товаришу, який сидів поруч із водієм, внаслідок зіткнення "відірвало ноги і руку". Іншого пасажира притомним госпіталізували зі зламаною ключицею.

За попередніми даними, кермувальник в умовах ожеледиці не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль вилетів з дороги у відбійник.

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