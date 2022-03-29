"Відходять з боєм, колони горять": Арестович описав відхід російських військ з київського напрямку

На його думку, ці війська будуть перекинуті до зони ООС.

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович розповів, що відбувається масовий вихід російських військ з київського напрямку і, судячи з усього, в області окупантів узагалі не залишиться.

Про це радник голови ОП розповів у розмові з російським адвокатом Марком Фейгіним.

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"Важливо, що вони (російські війська – ред.) прямо реально зараз практично відходять. Пошикувалися в колони і йдуть, але йдуть з боєм. Це не те, що ми відпускаємо. Йдуть бої, засади, контрзасади. Виходять, до речі, дуже грамотно. Безпілотники висять. Понаставляли секретів, засад, замінували все дуже добре. При чому місця можливих засад замінували", – розповів Арестович.

Він додав, що українським військовим зараз непросто.

"Тим не менш, відходять вони з боєм, колони горять. Це не вихід у тому сенсі, що ми зачохлили зброю. Вони йдуть, стріляють по всіх будинках, по всіх вікнах і так далі. Все, як зазвичай: ми – по них, вони – по нас. Артилерія використовується, реактивні системи залпового вогню. Війна продовжується", – додав радник голови президентського офісу.

Він уточнив, що окупаційні війська відходять на територію Росії і, швидше за все, будуть перекинуті до зони ООС на Донбасі.

"Там головний раунд зараз", – зазначив Арестович.

Він також повідомив, що судячи з того, як відбувається відхід російських військ, Київська область "буде порожньою".

"Масовий вихід військ буде. Де-не-де, щоправда, вони ще стоять. Не знаю щодо Бучі і Гостомеля, але взагалі з позицій, як були, наприклад, на броварському напрямку, – масовий вихід. Позиції, які були на макарівському напрямку – там відносний рух. Є ще сили, які залишаються на місці. Може, якусь дрібноту залишать, але ми їх знищимо просто повністю", – розповів радник голови ОП.

Нагадаємо, російська делегація у Стамбулі заявила про суттєве скорочення військової активності на Київському та Чернігівському напрямах. Водночас продовжує перекидати до Білорусі ракетні комплекси "Іскандер-М".

У розвідці США вважають, що російські війська відступають у деяких районах на півночі, щоб зосередитися на півдні та сході.

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