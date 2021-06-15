Відео нібито водія київської маршрутки з пивом – провокація: поліція оприлюднила деталі

Київські патрульні наголосили, що чоловік з пивом не є водієм маршрутки.

Сьогодні у соцмережах з'явилося відео, де чоловік у пасажирському автобусі на водійському місці вживає алкогольні напої. У поліції заявили, що це провокативне відео, і чоловік з пивом - не водій маршрутки.

"Ми відреагували на ситуацію. Попередньо відомо, що відео знято, ймовірно, з провокативною метою. Чоловік за кермом не є водієм маршрутного транспортного засобу", - йдеться у повідомленні Патрульної поліції Києва.

За словами справжнього водія, невідомі особи забігли до салону автобусу, коли він залишив його на кінцевій зупинці на проспекті Маяковського.

До приїзду патрульних чоловіки втекли.

Нагадаємо, у Києві затримали дівчину та трьох хлопців за викрадення водія таксі. Фігуранти затягнули таксиста до квартири і побили, а для вирішення конфлікту запропонували віддати їм 25 тисяч доларів США. У такий спосіб правопорушники намагались вирішити конфліктну ситуацію, яка виникла між ними напередодні.

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