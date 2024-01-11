Відчайдушно тікав від поліції: на Київщині затримали нетверезого водія, який скоїв наїзд на правоохоронців

В Київській області правоохоронці затримали водія, який перебував у нетверезому стані. Їм знадобилося докласти чимало зусиль, щоб врешті-решт зупинити чоловіка на трасі, який щосили намагався втекти.

Про це пише Поліція Київської області.

Порушував, наїжджав, тікав

За даними поліцейських, кермувальник легковика:

проігнорував знак обов’язкової зупинки перед залізницею;

не зупинився на вимогу поліції;

проявив неуважність, яка призвела до заносу його автомобіля на 360 градусів з частковою зупинкою;

здійснив наїзд на працівника поліції, який намагався його затримати;

виїхав на трасу Київ-Одеса та проїхав близько 3 кілометрів.

Згодом спільно з місцевими жителями водія таки вдалося зупинити. Фігуранта одразу затримали поліцейські та відправили до ізолятора тимчасового тримання. Виявилося, що в організмі зловмисника було 1,04 проміле алкоголю.

"Слідчі за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру за умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків (ч.2 ст.345 ККУ). Йому загрожує до 5 років ув'язнення", – зазначили у відомстві.

Раніше на Житомирщині вантажівка протаранила ВАЗ-2110, призвівши до загибелі двох людей. Водій-утікач разом із адвокатом звернувся до поліції.

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