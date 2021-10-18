Відбійник пройшов наскрізь: у Києві ВАЗ потрапив у смертельну ДТП (відео)

Водій ВАЗ із незрозумілих причин не впорався з керуванням та у крайній лівій смузі настромився на відбійник.

У Києві ВАЗ настромився на відбійник. Водій загинув.

Про це повідомляють "Вартові Еспресо".

ДТП сталася у Голосіївському районі столиці на вулиці Саперно-Слобідській зі сторони Південного мосту.

"Водій ВАЗ із незрозумілих причин не впорався з керуванням та у крайній лівій смузі настромився на відбійник. На жаль, відбійник пройшов наскрізь водія. Отримані травми керманича виявилися несумісні з життям. Чоловік помер на місці", - йдеться у повідомленні.

Пасажирам (родичам водія), які перебували на момент аварії в салоні автомобіля, медики надали допомогу на місці. Вирішується питання госпіталізації.

У Києві ВАЗ настромився на відбійник: водій загинув У Голосіївському районі столиці на вулиці Саперно-Слобідській зі сторони Південного мосту водій ВАЗу з незрозумілих причин не впорався з керуванням та у кранній лівій смузі настромився на відбійник. На жаль відбійник пройшов наскрізь водія. Отримані травми керманича виявилися несумісні з життям. Чоловік помер на місці. Пасажирам (родичі водія), які перебували на момент аварії в салоні автомобіля, медики надали допомогу на місці. Наразі вирішується питання госпіталізації. На місці працює СОГ, яка буде встановлювати причини трагічної автопригоди. Опубліковано Вартові еспресо Неділя, 17 жовтня 2021 р.

Слідчо-оперативна група, яка працювала на місці аварії, буде встановлювати причини трагічної автопригоди.

Нагадаємо, у Києві на проспекті Бандери п'яний водій вантажівки збив пішоходів і кинувся тікати. На швидкості він виїхав на тротуар, де в той час йшли перехожі, збив їх, і не зупинився - продовжив рух далі. Постраждалих шпиталізували. Згодом один із них помер.

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