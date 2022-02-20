Відбійна техніка вже біля "Київської Русі": у Києві стартувала реконструкція відомого кінотеатру (фото, відео)

Відбійна техніка вже біля "Київської Русі": у Києві стартувала реконструкція відомого кінотеатру (фото, відео)

За парканом помітили важку техніку з відбійним молотком.

У Києві стартувала реконструкція відомого кінотеатру "Київська Русь".

На вулиці Січових Стрільців вже почалися будівельні роботи. За парканом помітили важку техніку з відбійним молотком.

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Про старт реконструкції повідомляєThe Village.

Відповідно до наявного біля будівництва паспорту об’єкта, роботи триватимуть до грудня 2023 року.

Як відомо, вартість оновлення кінотеатру "Київська Русь" становить понад 287 мільйонів гривень.

У паспорті обʼєкта вказано, що відновлювальні роботи завершать до кінця 2023 року.

Що планують зробити:

відремонтують внутрішні приміщення;

замінять обладнання та меблі;

облаштують третю кінозалу, артпростір і терасу на даху;

оновлять системи електро-, водопостачання, водовідведення, опалення, вентиляції та кондиціювання;

утеплять підлогу й дах;

оздоблять і підсвітять фасад;

створять зону відпочинку з газонами й паркінг на 100 місць.

На реконструкцію витратять 287 755 185 мільйонів гривень.

У Києві почали реконструкцію кінотеатру «Київська Русь» pic.twitter.com/RCSlFLasiV — The Village Україна (@thevillageua) February 17, 2022

Довідка: "Київська Русь" – найбільший український комунальний кінотеатр, належить до мережі муніципальних кінотеатрів "Київкінофільм". Розташований на вулиці Січових Стрільців, 93, поряд зі станцією метро "Лук’янівська". Був відкритий у 1982 році до святкування 1500-річчя Києва. Наразі в кінотеатрі дві зали – велика (1192 місця) й мала (176 місць).

Нагадаємо, у Києві на три місяці обмежать рух по вулиці Набережно-Рибальській – тут стартувало будівництво тунелю, що з’єднає водний канал ЖК Rybalsky з річкою Дніпро.