Відбій повітряної тривоги: влада закликає киян бути уважними та обережними

У новорічну ніч ворог щосили обстрілював столицю України та Київську область.

За попередньою інформацією, тривога у Київській області тривала досить довго - чотири години і 17 хвилин.

Проте майже о 5 ранку у ніч проти 1 січня після відбою повітряної тривоги у Київській області розпочалося скасування повітряної тривоги у всій Україні. Повітряна тривога станом на 5:05 ранку оголошена лише у Луганській області та тимчасово окупованому Криму.

Але водночас місцева влада просить не нехтувати особистою безпекою та повідомленнями щодо повітряної тривоги.

«Просимо уважно слідкувати за повідомленнями і, у разі оголошення тривоги, повернутися до укриття», - йдеться у повідомленні після інформації щодо відбою повітряної тривоги.

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Нагадаємо, що вночі на Київщині спрацювало ППО. У соціальних мережах повідомляли про роботу сил протиповітряної оборони.

Також у Києві пролунали звуки, що схожі на вибухи. Гучна ніч була у столиці, бо з'являлася інформацію про вибухи і на лівому, і на правому березі.

На щастя, ППО вдалося збити 32 ворожі цілі за новорічну ніч. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв та потерпілих.

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