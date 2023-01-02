Відбій повітряної тривоги на Київщині: чому важливо слідкувати за повідомленнями влади

На Київщині пролунав сигнал про відбій повітряної тривоги.

Майже через чотири години 2 січня 2023 року пролунав відбій повітряної тривоги.

Про це інформує Київська міська військова адміністрація.

"Просимо уважно слідкувати за повідомленнями і, у разі оголошення тривоги, повернутися до укриття", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що на Київщині працювала ППО, яка збивала дрони, що летіли на столицю України.

Пізніше стало відомо, що у Києві пролунало кілька вибухів.

Також стало відомо, куди поцілив ворог унаслідок обстрілів столиці.

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