Відбій повітряної тривоги на Київщині: чому важливо слідкувати за повідомленнями влади

На Київщині пролунав сигнал про відбій повітряної тривоги.
Майже через чотири години 2 січня 2023 року пролунав відбій повітряної тривоги.
Про це інформує Київська міська військова адміністрація.
"Просимо уважно слідкувати за повідомленнями і, у разі оголошення тривоги, повернутися до укриття", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що на Київщині працювала ППО, яка збивала дрони, що летіли на столицю України.
Пізніше стало відомо, що у Києві пролунало кілька вибухів.
Також стало відомо, куди поцілив ворог унаслідок обстрілів столиці.
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