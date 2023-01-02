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Відбій повітряної тривоги на Київщині: чому важливо слідкувати за повідомленнями влади

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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887
Час на прочитання
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Відбій повітряної тривоги на Київщині: чому важливо слідкувати за повідомленнями влади

Фото: ТСН.ua

На Київщині пролунав сигнал про відбій повітряної тривоги.

Майже через чотири години 2 січня 2023 року пролунав відбій повітряної тривоги.

Про це інформує Київська міська військова адміністрація. 

"Просимо уважно слідкувати за повідомленнями і, у разі оголошення тривоги, повернутися до укриття", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що на Київщині працювала ППО, яка збивала дрони, що летіли на столицю України. 

Пізніше стало відомо, що у Києві пролунало кілька вибухів

Також стало відомо, куди поцілив ворог унаслідок обстрілів столиці

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Перегляди
887
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