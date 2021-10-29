Відбилась та наздогнала: у Києві 18-річна дівчина затримала злодія, який пограбував її посеред вулиці

Дівчині допоміг також випадковий перехожий.
У Києві на вулиці Академіка Корольова 21-річний злодій намагався пограбувати 18-річну дівчину. Він штовхнув її на землю та вкрав телефон і навушники.
Про це повідомляє поліція Києва.
На 18-річну дівчину на вулиці напав чоловік, який повалив її на землю та вихопив мобільний телефон і навушники. Дівчина ж не розгубилась та застосувала газовий балончик. Після того, як чоловік кинувся тікати, потерпіла побігла за ним, кричачи про допомогу. Це почув випадковий перехожий, який допоміг дівчині затримати грабіжника та утримувати до приїзду поліції.
Особу нападника уже встановили. Це - 21-річний житель Києва. Поліція відкрила провадження за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж. Молодику загрожує до 6 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Києві зловмисник обікрав пенсіонерку.
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