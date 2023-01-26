Від завтра на кількох столичних маршрутах з'явиться 13 нових автобусів — Кличко

На столичні маршрути від завтра, 27 січня, вийде ще 13 автобусів.

На початку січня Київ отримав 13 автобусів як допомогу від міжнародних партнерів. Від 27 січня всі вони почнуть курсувати маршрутами столиці.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, завдяки допомозі від міст Рига (Латвія) та Тампере (Фінляндія) Київ покращує транспортне сполучення й відновлює роботу двох автобусних маршрутів:

№ 9, який курсуватиме трасою: "Вулиця Булгакова - станція метро "Лук’янівська";

№ 97-К: "Вулиця Академіка Єфремова – Ринок (Масив Новобіличі)".

Кличко додав, що на маршрут № 9 вийдуть автобуси Mercedes, що прибули з Риги. Такі автобуси курсуватимуть і наявним маршрутом № 97. А на маршруті №97-К їздитимуть автобуси марки Volvo, які Києву надало фінське місто Тампере.

Мер столиці нагадав, що від Риги на початку цього року Київ отримав ще 10 автобусів (перші 11 надійшли в квітні минулого року), а від Тампере прибуло 3 автобуси.

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