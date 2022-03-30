Від сьогодні у Києві для громадського транспорту відкривається Південний міст

Від сьогодні у Києві для громадського транспорту відкривається Південний міст

Для автівок працюватимуть Північний та Дарницький мости.

Від сьогодні, 30 березня, у Києві для громадського транспорту відкривається Південний міст.

Про це повідомляє КМДА.

Зазначається, що через Південний міст курсуватимуть автобуси №22 від вулиці Медової до вулиці Тростянецької та №91 від вулиці Анни Ахматової до станції метро Голосіївської.

Для автомобільного сполучення лівого й правого берега Києва працюватимуть Північний та Дарницький мости. Водії закликають пропускати машини "швидкої" допомоги та машини з гуманітарною допомогою.

Нагадаємо, що через російську агресію у столиці припинив працювати громадський транспорт та мости. Однак пізніше рух громадського транспорту було частково відновлено. Наразі проїзд у Києві безкоштовний.