Від сьогодні у Києві для громадського транспорту відкривається Південний міст

Для автівок працюватимуть Північний та Дарницький мости.
Від сьогодні, 30 березня, у Києві для громадського транспорту відкривається Південний міст.
Про це повідомляє КМДА.
Зазначається, що через Південний міст курсуватимуть автобуси №22 від вулиці Медової до вулиці Тростянецької та №91 від вулиці Анни Ахматової до станції метро Голосіївської.
Для автомобільного сполучення лівого й правого берега Києва працюватимуть Північний та Дарницький мости. Водії закликають пропускати машини "швидкої" допомоги та машини з гуманітарною допомогою.
Нагадаємо, що через російську агресію у столиці припинив працювати громадський транспорт та мости. Однак пізніше рух громадського транспорту було частково відновлено. Наразі проїзд у Києві безкоштовний.