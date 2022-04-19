Від початку війни підтримував агресора: у Києві затримано посадовця центрального офісу "Укрзалізниці"

У столиці затримано зрадника.
Ним виявився посадовець центрального офісу "Укрзалізниці".
Про це повідомив пресцентр СБУ.
"Від початку повномасштабної агресії рф проти України підозрюваний закликав колег підтримати агресора. Зокрема, робив масову розсилку ворожої агітації на меседжери працівників підприємства", - зазначили в СБУ.
Крім того, під час тимчасової окупації Ірпеня, Бучі та Ворзеля, чоловік допомагав загарбникам зорієнтуватися на місцевості для облаштування позицій і мародерства.
Нагадаємо, у Києві біля "Жулян" затримали ворожих диверсантів із бойовою зброєю.
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