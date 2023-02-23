Від початку війни діти та ВПО отримали допомогу на суму 520 тис. грн - IDEALE

Від початку війни діти, ВПО та воїни ЗСУ отримали стоматологічну допомогу від IDEALE на суму понад 520 тис. грн. Про це йдеться на сторінці клініки у соцмережі.

Команда столичної стоматологічної клініки за рахунок власних сил та ресурсів продовжує і надалі безкоштовно лікувати дітей, які втратили батьків в наслідок військових дій окупантів в Україні, а також надавати безкоштовну невідкладну допомогу воїнам ЗСУ.

Також за час війни київська клініка IDEALE завчасно сплатила до державної казни понад 250 тис. грн. податків за умовами державного гранту на закупку медичного обладнання, отриманого у 2022 році. Крім того, за період з лютого 2022 року клініці вдалось не просто зберегти всіх своїх працівників, а й також запросити в свою команду спеціалістів, які стали через війну вимушеними внутрішніми переселенцям.

Клініка сучасної стоматології та естетичної медицини IDEALE працює 14 років в Києві, кількість працівників складає 30 осіб.