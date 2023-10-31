Черговий температурний рекорд був встановлений у столиці 30 жовтня.
Від початку року Київ побив вже 40 температурних рекордів.
Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
Черговий температурний рекорд був встановлений у Києві 30 жовтня. За даними метеоспостережень, максимальна температура повітря у столиці після полудня досягла +20,6°С.
Цей показник на 2,3°С вище попереднього рекорду, який був зафіксований у 2013 році.
Нагадаємо, 28 жовтня у Києві був зафіксований рекорд максимальної швидкості вітру. Зазначається, що такого буревію столиця не бачила вже 54 роки.
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