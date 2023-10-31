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Від початку року Київ побив вже 40 температурних рекордів

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Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Від початку року Київ побив вже 40 температурних рекордів

Теплий жовтень у Києві / Фото: pixabay.com

Черговий температурний рекорд був встановлений у столиці 30 жовтня.

Від початку року Київ побив вже 40 температурних рекордів.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Черговий температурний рекорд був встановлений у Києві 30 жовтня. За даними метеоспостережень, максимальна температура повітря у столиці після полудня досягла +20,6°С.

Цей показник на 2,3°С вище попереднього рекорду, який був зафіксований у 2013 році.

Максимальна температура повітря у Києві 30 жовтня після полудня досягла +20,6°С / © Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського
Максимальна температура повітря у Києві 30 жовтня після полудня досягла +20,6°С / Фото: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Нагадаємо, 28 жовтня у Києві був зафіксований рекорд максимальної швидкості вітру. Зазначається, що такого буревію столиця не бачила вже 54 роки.

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Дата публікації
Перегляди
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