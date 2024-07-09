"Від оголошення тривоги пройшло дуже мало часу": директорка ISIDA розповіла про удар по медцентру

Під час повторного удару РФ по Києву зазнав атаки медцентр на лівому березі столиці.

У Києві 8 липня внаслідок повторного удару у Дніпровському районі столиці було пошкоджено адмінбудівлю медцентру ISIDA.

Подробиці про удар по медцентру в ефірі "КИЇВ24" розповіла генеральна директорка клініки ISIDA Оксана Ткаченко.

Так, за її словами, удар стався дуже швидко. Від моменту оголошення тривоги до потрапляння, чи це був уламок ракети, чи безпілотник, пройшло дуже мало часу.

"У клініці існує алгоритм пересування персоналу та пацієнтів під час повітряної тривоги. Саме якраз всі почали виходити в коридори, спускатися до укриття. На етапі евакуації сталася ця жахлива трагедія. Персонал з пацієнтами вийшов і до сховища, яке розташоване в паркінгу під цією будівлею, і перебував також на вулиці. На жаль, постраждали люди в приміщеннях, які розташовані поруч з нами. Наші працівники надавали допомогу до приїзду швидкої допомоги всім, хто її потребував. Допомагали всім, чим могли", - зазначила Оксана Ткаченко.

Офіс генпрокурора пише про 7 загиблих та 3 травмованих внаслідок удару по медцентру.

Нагадаємо, у Шевченківському районі Києва зростає кількість загиблих, де у багатоповерхівку 8 липня влучила російська ракета. Станом на 12:00 відомо про 11 жертв.

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