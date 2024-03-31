"Від Києва залежить, чи буде існувати Україна": генерал Павлюк про загрозу наступу з півночі

Павлюк запевнив, що влада і військові зробили все, аби раптового заходу противника з півночі не було.

Після повномасштабного російського вторгнення навколо Києва було побудовано сотні кілометрів фортифікацій та створено декілька кілець оборони. І робота по укріпленню продовжується.

Про це заявив командувач Сухопутних військ, генерал Олександр Павлюк в ефірі телемарафону.

Нагадаємо, що Павлюк після повномасштабного вторгнення РФ декілька місяців очолював Київську ОВА, а також рік був командувачем Силами оборони Києва.

"За рік на цій посаді ми зробили величезний обсяг роботи. Це близько 1000 кілометрів фортифікацій, три кільця оборони Києва. Дуже посилили Чорнобильський напрямок, який до цього не був врахований як оборонний рубіж. Ми зробили все, щоб варіантів зненацького заходу противника не було", – сказав генерал.

За словами командувача Сухопутних військ, сьогодні оборона столиці продовжує нарощуватися та посилюватися.

"Вже будуються довгострокові бетонні укріплення. Бо мати такого сусіда – потрібно бути постійно готовим до війни. А Київ – це серце України. Від Києва залежить, чи буде існувати Україна, чи не буде. Недарма росіяни хотіли захопити столицю за три дні – завдати раптового удару в саме серце країни, паралізувати державу і цього було б достатньо, аби Україна перестала існувати, як держава. Цього їм не вдалося", – пояснив Павлюк.

Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко припустив, що столиця може знову стати метою для сухопутних військ Росії.

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