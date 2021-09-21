Від 34 тисяч гривень: у Києві повернуть штрафи за порушення карантину

Від 34 тисяч гривень: у Києві повернуть штрафи за порушення карантину

За словами Рубана, столична Держспоживслужба почне знову штрафувати за порушення санітарних та протиепідемічних вимог вже від четверга, 23 вересня.

У Києві від четверга, 23 вересня, буде встановлено "жовтий" рівень епіднебезпеки. У столиці почнуть знову штрафувати за порушення карантину.

Про це заявив глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан, пише РБК-Україна.

За його словами, Держспоживслужба буде перевіряти та притягати до відповідальності за порушення карантину лише столичні заклади. Громадян служба штрафувати не може, бо це компетенція поліції.

У разі виявлення порушення, розмір штрафу буде починатися від 34 тисяч гривень.

Нагадаємо:

Від четверга, 23 вересня, в України посилять карантин: буде встановлено "жовтий" рівень епіднебезпеки.

У понеділок, 20 вересня, Кабінет міністрів подовжив карантин в Україні до 31 грудня 2021 року. Йдеться про продовження адаптивного карантину та режиму надзвичайної ситуації. Слід зауважити, що раніше режим надзвичайної ситуації в Україні діяв до 1 жовтня 2021 року.

Новини України: 23 вересня вся країна переходить до "жовтої" карантинної зони

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