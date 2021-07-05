Від 14 липня Київ повністю переходить на е-квитки у громадському транспорті: як оплатити проїзд

Усі поїздки в муніципальному транспорті тепер цифровізовано в електронні квитки.
Київ став першим містом в Україні, де повністю скасовують паперові талони на проїзд у комунальному громадському транспорті. Від 14 липня остаточно вийдуть з обігу талони на проїзд, що можна було придбати у кондукторів.
Про це у понеділок, 5 липня, повідомляє прес-служба Київської міськадміністрації.
Щоб скористатись громадським транспортом можна придбати транспортну карту або ж купити QR-квиток у:
- T-кіосках;
- терміналах самообслуговування е-квитка;
- терміналах Easy Pay;
- на станціях Київського метрополітену;
- у застосунку Київ Цифровий.
У КМДА зазначили, що паперові квитки з нумерацією не давали повної інформації про пасажирообіг у громадському транспорті. Тепер буде простіше вести облік поїздок пасажирів, зокрема й тих, що мають пільги. Та відшкодовувати перевізникам їхні актуальні витрати.
"Завдяки переходу на електронні квитки, місто зможе краще контролювати роботу транспорту, його кількість та завантаженість на маршрутах. А маючи повну картину – покращити якість доступу до громадського транспорту для жителів та гостей міста", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що У Києві в метрополітені від 6 до 10 липня зачинять один із вестибюлів на станції "Контрактова площа". Як уточнили в КМДА у вестибюлі встановлять сучасні турнікети, які вже є на кількох станціях метро.