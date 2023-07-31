Вибухи в Шевченківському суді: підсудний два роки збирав "пояс шахіда"

Державне бюро розслідувань стверджує, що обвинувачений у загибелі нацгвардійців колишній боєць батальйону "Січ" Ігор Гуменюк кустарним способом два роки готував вибухівку для втечі з-під варти.

Про це повідомила радниця зі стратегічних комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян в ефірі національного телемарафону

"Виявилося, що сам підозрюваний, коли перебував у Київському СІЗО, йому впродовж двох років невеличкими порціями передавали під виглядом ліків речовини, які стали основою до того, що він виготовив вибухівку, з якою, власне, і потрапив до Шевченківського суду. Він готувався до втечі тривалий час, спільники передавали йому в слідчий ізолятор вибухівку невеликими частинами. Він кустарно зміг виготовити так званий "пояс шахіда" і кілька саморобних вибухових пристроїв. Слідство припускає, що він планував їх підірвати у приміщенні суду і втекти, використовуючи паніку. Але це йому не вдалося. Це призвело до інших трагічних наслідків (він позбувся життя)", - розповіла вона.

Вибух у Шевченківському районному суді Києва: що відомо

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У приміщенні Шевченківського районного суду міста Києва 5 липня о 17:20 пролунав вибух.

Очільник МВС України Ігор Клименко повідомив, що вибух організував підсудний, який приїхав на засідання суду.

За попередніми даними, йдеться про Ігоря Гуменюка, який 2015 року кинув у бік правоохоронців гранати під приміщенням Верховної Ради. Тоді загинули четверо військових Національної гвардії, багато правоохоронців отримали травми.

Розгляд справи Гуменюка тривав майже вісім років років.

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