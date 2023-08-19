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Вибухи в Києві: очільник МВС заявив про постраждалих та назвав причину

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Вибухи в Києві: очільник МВС заявив про постраждалих та назвав причину

Рятувальники на місці інциденту / Фото: Facebook/ ДСНС України

За словами голови МВС, це – "однозначно не приліт".

Потужна пожежа під Києвом виникла на території науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, пожежа сталася у складському приміщенні. Інформація про причини уточнюється. Є постраждалі працівники експертної служби. 

Попередньо відомо, що експерти Центру проводили експертизу вибухонебезпечних предметів. На жаль, відбулася детонація. 

"Однозначно – не приліт. Наразі пожежу локалізовано. Понад 20 рятувальників та 5 одиниць техніки гарнізонів Київської області та м. Києва задіяні до гасіння вогню. Прохання до громадян задля безпеки не наближатися до місця пожежі", – зазначив Клименко.

Слідчі та криміналісти Нацполіції працюють на місці події.

Нагадаємо, що незадовго до опівдня 19 серпня у Києві пролунали вибухи, хоча повітряної тривоги не було. До Мережі виклали відео, де можна побачити, що на місці вибухів спалахнула пожежа і видно великий стовп диму. Згодом стало відомо, що інцидент стався на Петропалівській Борщагівці, майже у самій столиці.

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Дата публікації
Перегляди
934
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