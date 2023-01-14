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Вибухи в Києві: Кличко повідомив, що це – робота ППО

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Вибухи в Києві: Кличко повідомив, що це – робота ППО

Фото: Associated Press

Терористична атака на Україну триває.

Вибухи, що пролунали в Києві після 16:00 14 січня, є звуками роботи ППО.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"У Києві лунають вибухи. Наразі – працює ППО. Будьте в укриттях! Терористична атака на Україну триває", – наголосив міський голова.

"Страшні кадри з Дніпра, де варвари буквально знесли під’їзд багатоповерхівки", – додав Кличко.

Нагадаємо, в Україні оголошена масштабна повітряна тривога через загрозу ракетних ударів з боку РФ. У багатьох областях працює ППО. У Дніпрі зафіксований "приліт" у багатоквартирний житловий будинок: зруйновано щонайменше один під’їзд. 

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Перегляди
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