Вибухи в Глевасі та Броварах: усе про влучання в багатоповерхівку, загиблих, фото та відео з місця трагедії

У ніч проти 24 січня Україну атакували десятки російських безпілотників. Повітряна тривога тривала до самого ранку. У Київській області троє людей загинули, повідомила поліція.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про атаку на Київщину.

Атака розпочалася близько опівночі та тривала майже всю ніч. Повітряні сили попереджали, що насуваються ударні дрони. Через нічну атаку на Київщині постраждало 11 квартир і 8 приватних будинків, побиті також авто, магазин, господарська споруда та паркан.

Глеваха

У селищі Глеваха Фастівського району Київської області лише зранку 24 січня закінчилися рятувальні роботи, які тривали всю ніч. Там загорівся 10-поверховий житловий будинок, вогонь спричинив руйнування 6-7 поверхів. За інформацією очільника Київської ОВА Миколи Калашника, вночі з будинку було евакуйовано близько 150 людей, наразі уточнюються списки потерпілих від атаки.

Як повідомляє ДСНС Київської області, травмованого чоловіка з шостого поверху вдалося врятувати за допомогою автодрабини — його з опіками передано медикам. З квартири на дев’ятому поверсі врятовано заблоковану жінку.

Тіло загиблого 36-річного чоловіка рятувальники виявили під час ліквідації пожежі.

За попередніми даними, 11 помешкань вщент зруйновані. У соцмережах місцеві мешканці повідомляють, що у величезному будинку майже не залишилося вцілілих вікон.

За інформацією Київської обласної військової адміністрації, у Глевасі також пошкоджено амбулаторію сімейної медицини та два багатоквартирних будинки. Крім цього, понівечено автомобілі.

Фото: Суспільне

Бровари

У Броварах через падіння уламків збитої цілі загорівся двоповерховий приватний будинок.

Там виявили тіло загиблого чоловіка 1966 року народження, а невдовзі — і його дружини 1965 року народження, повідомили рятувальники.

Реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський прокоментував нічну атаку російської армії по Київській області у ніч проти п’ятниці, 24 січня, зазначивши, що якби "російські спільники" не допомагали країні-агресорці обходити санкції, вона б не змогла вести війну.

Він зазначив, що всю ніч на Київщині тривали рятувальні роботи після удару "Шахедами". Зокрема, були пошкоджені будинки в Броварах та Глевасі, внаслідок чого троє людей загинули.

"Мої співчуття рідним та близьким. Є поранені, їм надається необхідна допомога. Тільки о 9 ранку завершилась рятувальна операція", — написав президент.

Як відпрацювала ППО

В ніч проти 24 січня росіяни атакували Україну 58 ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ РФ.

Вдалося збити 25 ворожих "Shahed" і безпілотників інших типів у Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Львівській областях. Ще 27 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків.

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