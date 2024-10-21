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Вибухи у столиці та атака безпілотників: що відомо станом на цю годину

Вибухи у столиці та атака безпілотників: що відомо станом на цю годину

Іранські дрони-камікадзе знову використав ворог для атаки

 Чергова ніч, чергові тривоги.

Ворог не зменшує інтенсивність повітряних атак по Україні і по Києву.

Про це інформує Сергій Попко, начальник КМВА у повідомленні у соціальних мережах. 

Вночі російські дрони знову намагалися  ударити по столиці. Повітряна тривога в Києві тривала понад 5 годин. Російські БпЛА заходили в бік столиці з різних напрямків. Але силами усіх складників Сил Оборони всі безпілотники, а це приблизно до десятка  БпЛА ворога, які загрожували місту, були знешкоджені. 

Внаслідок атаки російських ударних БпЛА по Києву, зафіксовано падіння уламків в Дніпровському, Голосіївському та Соломʼянському районах міста. 

  • В Дніпровському районі, попередньо, пошкоджено електричний кабель. Інформація щодо постраждалих не надходила.
  • В Голосіївському районі,  в багатоквартирному житловому будинку зафіксовано часткове пошкодження оздоблення стін та є вибиті вікна. Без руйнування та пожеж. Постраждалих не виявлено.
  • В Солом’янському районі падіння уламків спричинило пожежу на даху  одноповерхового житлового будинку. Займання локалізовано. Постраждалих не виявлено.

Влада раніше заявила про роботу ППО

Нагадаємо, що росіяни атакували Україну ударними безпілотниками: названа траєкторія руху

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