Вибухи у столиці та атака безпілотників: що відомо станом на цю годину

Чергова ніч, чергові тривоги.
Ворог не зменшує інтенсивність повітряних атак по Україні і по Києву.
Про це інформує Сергій Попко, начальник КМВА у повідомленні у соціальних мережах.
Вночі російські дрони знову намагалися ударити по столиці. Повітряна тривога в Києві тривала понад 5 годин. Російські БпЛА заходили в бік столиці з різних напрямків. Але силами усіх складників Сил Оборони всі безпілотники, а це приблизно до десятка БпЛА ворога, які загрожували місту, були знешкоджені.
Внаслідок атаки російських ударних БпЛА по Києву, зафіксовано падіння уламків в Дніпровському, Голосіївському та Соломʼянському районах міста.
- В Дніпровському районі, попередньо, пошкоджено електричний кабель. Інформація щодо постраждалих не надходила.
- В Голосіївському районі, в багатоквартирному житловому будинку зафіксовано часткове пошкодження оздоблення стін та є вибиті вікна. Без руйнування та пожеж. Постраждалих не виявлено.
- В Солом’янському районі падіння уламків спричинило пожежу на даху одноповерхового житлового будинку. Займання локалізовано. Постраждалих не виявлено.
Влада раніше заявила про роботу ППО.
Нагадаємо, що росіяни атакували Україну ударними безпілотниками: названа траєкторія руху.
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