Вибухи у столиці та атака безпілотників: що відомо станом на цю годину

Ворог не зменшує інтенсивність повітряних атак по Україні і по Києву.

Про це інформує Сергій Попко, начальник КМВА у повідомленні у соціальних мережах.

Вночі російські дрони знову намагалися ударити по столиці. Повітряна тривога в Києві тривала понад 5 годин. Російські БпЛА заходили в бік столиці з різних напрямків. Але силами усіх складників Сил Оборони всі безпілотники, а це приблизно до десятка БпЛА ворога, які загрожували місту, були знешкоджені.

Внаслідок атаки російських ударних БпЛА по Києву, зафіксовано падіння уламків в Дніпровському, Голосіївському та Соломʼянському районах міста.

В Дніпровському районі, попередньо, пошкоджено електричний кабель. Інформація щодо постраждалих не надходила.

В Голосіївському районі, в багатоквартирному житловому будинку зафіксовано часткове пошкодження оздоблення стін та є вибиті вікна. Без руйнування та пожеж. Постраждалих не виявлено.

В Солом’янському районі падіння уламків спричинило пожежу на даху одноповерхового житлового будинку. Займання локалізовано. Постраждалих не виявлено.

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Влада раніше заявила про роботу ППО.

Нагадаємо, що росіяни атакували Україну ударними безпілотниками: названа траєкторія руху.

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