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Вибухи у Київській області: в ОВА повідомили деталі та заявили, що вони не загрожують людям

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Вибухи у Київській області: в ОВА повідомили деталі та заявили, що вони не загрожують людям

Фото: Київська обласна держадміністрація

Тривога у регіоні не оголошувалася.

Вибухи, які чули мешканці Київської області, це наслідок знешкодження ворожих снарядів, які не розірвалися.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.

"Щодо вибухів, які чули жителі регіону у Бучанському та Вишгородському районах. Триває знешкодження залишків вибухонебезпечних предметів. Заходи пов'язані із ліквідацією наслідків нічних обстрілів. Тому вибухи контрольовані та не несуть загрози людям", - наголосив він.

Варто зазначити, що 25 серпня у Димерській громаді у Вишгородському районі Київської області місцеві жителі повідомляли про вибухи та публікували фото зі стовпом диму.

Нагадаємо, у ніч проти 25 серпня російська армія вдарила двома ракетами по Вишгородському району Київської області. Вони влучили в об'єкти інфраструктури.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1831
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