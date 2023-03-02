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Вибух в Печерському районі Києва: що загорілося (відео)

Автор
Олександр МарущакОлександр Марущак
Дата публікації
Перегляди
1178
Час на прочитання
2 хв
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Вибух в Печерському районі Києва: що загорілося (відео)

Фото: соцмережі

Вогонь спричинив сильне задимлення, тож вогнеборці відразу приступили до евакуації людей.

У Києві сталася пожежа у квартирі на вулиці Предславинській, 34, що у Печерському районі столиці.

Про це повідомили в оперативно-координаційному центрі Головного управління ДСНС.

"2 березня, о 16:10 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення, що горить квартира на вул. Предславинській, 34, що у Печерському районі столиці", – зазначили вогнеборці.

На місце події було направлено рятувальників з найближчих Державних пожежно-рятувальних частин. Як виявилось, пожежа виникла в одній із квартир на 3-поверсі 9-поверхового житлового будинку. Пожежа супроводжувалась сильним задимлення, тож вогнеборці відразу приступили до евакуації людей та гасіння пожежі. Під час розвідки було врятовано 3 осіб, а також виведено на свіже повітря 5-ро дорослих та 1 дитину з верхніх поверхів квартири де сталася пожежа.

О 16:58 рятувальники локалізували пожежу на площі 12 кв.м, а о 17:16 – ліквідували.

На місці події працювало 8 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 32 чоловіки особового складу.

За попередньою інформацією загоряння сталось внаслідок вибуху пропанового балона, але остаточну причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Жертв та постраждалих немає

Нагадаємо, раніше на Волині у вогні загинув 16-річний хлопець. Його тіло виявили рятувальники під час гасіння вогню в будинку.

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Дата публікації
Перегляди
1178
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