Вибух у житловому будинку на Позняках: мешканці зруйнованої багатоповерхівки півтора року живуть без газу

Вибух у житловому будинку на Позняках: мешканці зруйнованої багатоповерхівки півтора року живуть без газу

Відсутність газу спровокувала проблеми з електрикою.

У будинку на Позняках, де 21 червня 2020 року стався вибух, досі немає газу.

Про це пише "Главком" із посиланням на повідомлення мешканців зруйнованого будинку на вул. Соломії Крушельницької, 1/5.

"Вже 16 місяців у нас немає газу. Ми ходимо усіма можливими інстанціями, пишемо листи. КМДА нещодавно відхилило наше колективне звернення із підписами. Аргумент – неправильне оформлення документа. Ми дуже від цього втомилися", – скаржиться місцева мешканка Ольга.

За словами жінки, газ їм вже навіть не обіцяють.

"Два місяці тому на дверях під’їзду з’явилось оголошення, що, мовляв, на наступному тижні з’явиться графік перевірки газових систем, після перевірок газ увімкнемо. Згодом оголошення зникло, а газ так і не з’явився. Перевірок жодних не було. Всі про нас забули", – додає Ольга.

Відсутність газу спровокувала проблеми з електрикою: у мешканців будинку періодично пропадає світло, горить техніка.

"Світло зникає. Наша електрична мережа не витримує: багато людей увімкнули якісь електричні плитки. А зараз холодно, батареї вдома холодні. Багато хто користується тепловими вентиляторами, обігрівачами. Це теж навантаження на мережу. Автомати згоріли і в нашому четвертому під’їзді, і в п’ятому під’їзді. На одній плитці та у мультиварці готувати дуже незручно, при тому, що світло періодично вибиває", – розповіла жінка.

Нагадаємо:

Потужний вибух у 10-поверховому будинку на Позняках у Києві стався зранку 21 червня. Мешканців двох будинків відселили через можливість обвалу аварійних конструкцій.

на Позняках у Києві стався зранку 21 червня. Мешканців двох будинків відселили через можливість обвалу аварійних конструкцій. З-під завалів будинку рятувальники дістали тіла п'ятьох загиблих. Троє із них — родина 18-річної Анастасії Недашковської . Дівчина одночасно втратила батька, матір та брата.

. Дівчина одночасно втратила батька, матір та брата. Після проведення експертизи правоохоронці повідомили, що вибух, найімовірніше, спровокувала газова суміш. Попередні тести показали, що в частково обваленому будинку вибухівки не було.

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