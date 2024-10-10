Категорія
Київ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Вибух у Софіївській Борщагівці: поліція повідомила про займання у житловому комплексі (фото)

Вибух у Софіївській Борщагівці: поліція повідомила про займання у житловому комплексі (фото)

Фото: Поліція Київщини

Поліція Київської області наразі встановлює обставини.

Поліція Київщини встановлює обставини вибуху в житловому комплексі в Софіївській Борщагівці.

Про це стало відомо 10 жовтня вдень.

Відомо, що до поліції надійшло повідомлення про вибух із подальшим займанням в одному з житлових комплексів на девʼятому поверсі.

Фото: Поліція Київщини / ©
Фото: Поліція Київщини

Як зазначили правоохоронці, пожежу ліквідували працівники ДСНС.

Фото: Поліція Київщини / ©
Фото: Поліція Київщини

Внаслідок пожежі житлове приміщення вигоріло повністю. Постраждалі відсутні.

Наразі на місці події працюють правоохоронці Бучанського управління поліції та інші профільні служби.

Нагадаємо, днями у Миргородському районі вночі сталася пожежа в селі Слобідка. Там загинула ціла сім'я.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація