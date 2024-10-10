Вибух у Софіївській Борщагівці: поліція повідомила про займання у житловому комплексі (фото)

Поліція Київської області наразі встановлює обставини.
Поліція Київщини встановлює обставини вибуху в житловому комплексі в Софіївській Борщагівці.
Про це стало відомо 10 жовтня вдень.
Відомо, що до поліції надійшло повідомлення про вибух із подальшим займанням в одному з житлових комплексів на девʼятому поверсі.
Як зазначили правоохоронці, пожежу ліквідували працівники ДСНС.
Внаслідок пожежі житлове приміщення вигоріло повністю. Постраждалі відсутні.
Наразі на місці події працюють правоохоронці Бучанського управління поліції та інші профільні служби.
Нагадаємо, днями у Миргородському районі вночі сталася пожежа в селі Слобідка. Там загинула ціла сім'я.
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