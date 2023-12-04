Вибух у Шевченківському райсуді Києва: яке покарання отримали офіцер та сержант НГУ

Суд виніс вирок офіцеру та сержанту НГУ порушили правила конвоювання підсудного, який влаштував вибух у Шевченківському райсуді Києва. Обвинувачені не провели особистий обшук підривника та не перевірили його речі.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

Як повідомлялось раніше, 5 липня 2023 підсудний виніс із Київського СІЗО не менше шести виготовлених ним саморобних вибухових пристроїв, які потім привів у дію в приміщенні Шевченківського районного суду, що призвело до його загибелі, поранення співробітників поліції та пошкодження приміщення і майна суду.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону засуджено двох з п’яти обвинувачених – начальника судової варти та його помічника.

Прокурори довели, що під час перебування в СІЗО та перевезенні арештанта до суду обвинувачені порушили правила конвоювання, не провели його особистий обшук та не перевірили речі.

Шевченківський районний суд Києва визнав обох обвинувачених винними у порушенні статутних правил вартової служби чи патрулювання, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 418 КК України).

Взявши до уваги визнання своєї вини, сприяння слідству та щире каяття обвинувачених, суд призначив начальнику судової варти покарання у виді арешту строком на шість місяців, а його помічнику – строком на два місяці з відбуванням покарання на гауптвахті.

Нагадаємо, 5 липня підозрюваний у теракті під Верховною Радою у серпні 2015 року – Ігор Гуменюк забарикадувався у приміщенні Шевченківського районного суду міста Києва. Там йому вкотре продовжили запобіжний захід – тримання під вартою. Чоловік, за даними міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, кидав у спецпризначенців вибухівку, він сам підірвався і загинув. ТСН.ua зібрав усе, що відомо про Ігоря Гуменюка.

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