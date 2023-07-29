Вибух у Шевченківського суді Києва: правоохоронцям повідомили про підозру

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру п’яти правоохоронцям через вибухи у Шевченківському районному суді Києва 5 липня 2023 року. Того дня підозрюваний Ігор Гуменюк, якому обирали запобіжний захід, влаштував вибух. Він загинув на місці події, підірвавши себе.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Як розповіли правоохоронці, було проведено судову військову експертизу, експертизи речовин, які установили залишки у камері фігуранта речовин, ідентичних тим, які спричинили вибух.

У результаті працівники ДБР повідомили про підозру пʼяти правоохоронцям. Внаслідок їх службової недбалості загинув підозрюваний, який встиг поранити вибуховими пристроями кількох поліцейських.

"Встановлено, що підсудний тривалий час готувався до втечі з під варти. Спільники передавали йому до слідчого ізолятора вибухівку невеликими частинами під виглядом ліків. Чоловік "кустарно" виготовив так званий "пояс шахіда" та кілька саморобних вибухових пристроїв. Він планував підірвати їх у приміщенні суду та втекти, використавши паніку", - йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, під час перебування в СІЗО та перевезення підозрюваного до суду відповідальні посадовці ДУ "Київський слідчий ізолятора" та Нацгвардії не проводили його особистий обшук та не перевіряли речі підозрюваного. У камері, де утримувався чоловік, було виявлено залишки двох вибухових речовин, зокрема гексогену. Вони ідентичні тим, що були використані у приміщенні Шевченківського суду.

Наразі п’ятьом правоохоронцям повідомлено про підозру. Три працівника СІЗО підозрюються у службовій недбалості за ч. 2 ст. 367 КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 2 до 5 років.

Два військовослужбовця НГУ підозрюються у порушенні статутних правил вартової служби за ст. 418 ч.3. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

Також встановлюються інші особи, які сприяли у вчиненні злочину.

Нагадаємо, 5 липня підозрюваний у теракті під Верховною Радою у серпні 2015 року – Ігор Гуменюк забарикадувався у приміщенні Шевченківського районного суду міста Києва. Там йому вкотре продовжили запобіжний захід – тримання під вартою. Чоловік, за даними міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, кидав у спецпризначенців вибухівку, він сам підірвався і загинув. ТСН.ua зібрав усе, що відомо про Ігоря Гуменюка.

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