Вибух у київському суді: у слідчому ізоляторі розповіли, що знайшли у речах підривника

У тюремній камері Ігоря Гуменюка, який здійснив підрив у Шевченківському райсуді Києва, було знайдено речі, з яких він, можливо, міг виготовити вибухові пристрої.

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Про це повідомленні Київського слідчого ізолятора.

У повідомленні вказується, що перебуваючи в суді увʼязнений вчинив ряд кримінальних правопорушень, спрямованих на громадську безпеку та порядок, а врешті, підірвався використовуючи невстановлений вибуховий пристрій.

"Відразу після повідомлення про цю подію в слідчому ізоляторі проведено ряд заходів спрямованих на встановлення обʼєктивної істини у цій справі. Зокрема, із залученням спеціаліста-кінолога був проведений обшук у камерному приміщенні, де утримувався увʼязнений з метою пошуку компонентів та (або) елементів вибухівки", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі ізолятора заявили, що також були викликані слідчо-оперативні групи Національної поліції та ДБР.

"Після проведення відповідних першочергових слідчих дій були вилучені окремі речі увʼязненого: флакончики з лікарськими засобами, частини електричних дротів, миючий засіб, коробка з чаєм тощо. Речі вилучені з метою проведення відповідних експертиз", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець заявила, що судовий розгляд справи Ігоря Гуменюка, який здійснив підрив у Шевченківському райсуді Києва, тривав майже вісім років. Однією з основних причин названо перенесення засідань за клопотанням сторони захисту.

Крім того, ми раніше інформували, що представники українського судочинства заявили про необхідність вдосконалення механізму конвоювання підсудних і системи охорони в судах.

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