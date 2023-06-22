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Вибух у Києві зруйнував 5 квартир, врятували двох мешканців будинку - ДСНС

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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5866
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Вибух у Києві зруйнував 5 квартир, врятували двох мешканців будинку - ДСНС

Рятувальні роботи тривають / Фото: t.me/dsns_telegram

У Києві тривають роботи з ліквідації наслідків вибуху у багатоповерхівці. 

Про це повідомляє ДСНС у соціальних мережах. 

О 3:45 У Дніпровському районі по вул. Малишка стався вибух у житловому будинку, попередньо газу, на 7 поверсі з подальшим руйнуванням конструкцій.

За оперативною інформацією зруйновано 5 квартир на 6, 7 та 8 поверхах.

Врятовано 2 особи. Триває гасіння пожежі на 7 та 8 поверхах за допомогою пожежної та спеціальної висотної техніки, а також пошук потерпілих.

Від ДСНС залучено 50 осіб та 12 од. техніки. 

Нагадаємо, що вогонь охопив 150 м.кв

Нагадаємо, що раніше у центрі Києва спалахнула пожежа: в небо здіймався чорний стовп диму

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Дата публікації
Перегляди
5866
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