Вибух у Києві зруйнував 5 квартир, врятували двох мешканців будинку - ДСНС

У Києві тривають роботи з ліквідації наслідків вибуху у багатоповерхівці.

Про це повідомляє ДСНС у соціальних мережах.

О 3:45 У Дніпровському районі по вул. Малишка стався вибух у житловому будинку, попередньо газу, на 7 поверсі з подальшим руйнуванням конструкцій.

За оперативною інформацією зруйновано 5 квартир на 6, 7 та 8 поверхах.

Врятовано 2 особи. Триває гасіння пожежі на 7 та 8 поверхах за допомогою пожежної та спеціальної висотної техніки, а також пошук потерпілих.

Від ДСНС залучено 50 осіб та 12 од. техніки.

У Києві вогонь охопив багатоповерхівку після вибуху (5 фото)

Нагадаємо, що вогонь охопив 150 м.кв.

Нагадаємо, що раніше у центрі Києва спалахнула пожежа: в небо здіймався чорний стовп диму.