Вибух у Києві, який днями налякав містян, влаштували 15-річні підлітки: деталі від поліції (фото)

15-річні парубки заради розваги змішали хімічні речовини у пластиковій пляшці, яка потім вибухнула на паркінгу.

Вибух у Києві, який днями налякав містян, влаштували 15-річні підлітки.

Про це повідомила поліція Києва та оприлюднила деталі інциденту.

Днями до Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на паркінгу було чутно вибух. На місце події прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу та вибухотехніки. Там правоохоронці виявили пошкоджену пластикову пляшку із залишками речовини, яка ймовірно і спричинила вибух.

Також читайте Київські правоохоронці вночі завітали з обшуками до двох "мажорів": деталі від поліції

"Під час перевірки ювенальні поліцейські встановили, що до скоєння правопорушення причетні двоє неповнолітніх мешканців столиці. 15-річні парубки заради розваги змішали хімічні речовини у пластиковій пляшці, яка у подальшому вибухнула. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав", – йдеться у повідомленні.

Поліцейські провели профілактичну бесіду з неповнолітніми та склали на їхніх батьків протоколи за ст. 184 кодексу України про адміністративні правопорушення – невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей.

Поліцейські виявили на паркінгу пошкоджену пластикову пляшку із залишками речовини, яка спричинила вибух / Фото: Поліція Києва / Facebook

"Вибухові пакети – не іграшки! Через такі забави ушкодження можуть отримати не тільки «жартівники», а й інші громадяни, тож правоохоронці закликають містян проводити роз’яснювальні бесіди з дітьми та слідкувати за їхнім дозвіллям", – наголошує поліція Києва.

Нагадаємо, у Києві вдень 16 січня лунали вибухи: сили ППО працювали по ворожих дронах.

Читайте також: