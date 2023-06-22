Вибух у київській висотці: рятувальники ліквідовують пожежу на двох поверхах - КМВА

Роботи з ліквідації наслідків вибуху у столичній багатоповерхівці тривають.
Ліквідовується пожежа на 7-му та 8-му поверхах, на площі 250 м.кв.
Про це пише у соціальних мережах КМВА.
За попередньою інформацією — зруйновано 4 квартири. 1 потерпілий, 1 врятований. Пошук людей продовжується.
«Нагадаю, о 3:45 У Дніпровському районі по вул. Малишка стався вибух у 16-поверховому житловому будинку. Попередня причина вибуху — витік газу», - заявив Сергій Попко, начальник КМВА.
Додамо, що згідно з повідомленням ДСНС, вибух у Києві зруйнував 5 квартир, врятували двох мешканців будинку.
Зауважимо, що унаслідок пожежі та вибуху у Києві госпіталізовано двох осіб.
Нагадаємо, що раніше у центрі Києва спалахнула пожежа: в небо здіймався чорний стовп диму.
Також триває ліквідація пожежі.
Читайте також: