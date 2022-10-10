Вибух у Києві потрапив у пряме включення каналу BBC (відео)

Під час прямого включення кореспондента каналу пролунали вибухи.
Кореспондент каналу BBC проводив пряме включення зі столиці і саме у цей момент пролунав вибух і стало видно чорний дим.
Журналіст знімав сюжет на фоні Софіївського собору, після вибуху включення перервали.
Нагадаємо, зранку, 10 жовтня, після оголошення масштабної повітряної у центрі Києва пролунало кілька вибухів.
За інформацією мера Віталія Кличка, вибух стався у Шевченківському районі.
У результаті російської ракетної атаки є загиблі та поранені, повідомляє "Суспільне" з посиланням на ДСНС.
За словами очевидців, на місці прильоту горять цивільні автомобілі посеред дороги.
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