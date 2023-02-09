Вибух у Києві на території заводу: назвали попередню причину

За попередньою інформацією, причиною вибуху у Дарницькому районі на території колишнього заводу міг стати газовий балончик. Станом на 16:20 відомо про одну жертву.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

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"За попередньою інформацією, в результаті вибуху на території колишнього заводу в Дарницькому районі столиці, одна людина загинула. Внаслідок вибуху в одноповерховому складському приміщенні на території колишнього заводу, сталося руйнування будівлі на площі 500 кв. м. Одна людина загинула. Трьох постраждалих дістали з-під завалів. Рятувально-пошукові роботи тривають. Причини вибуху з‘ясовують", - написав мер міста у телеграм-канал.

У Київській міській державній адміністрації додалм, що вибух пролунав о 15:45. З-під завалів вдалося дістати трьох людей.

"О 15.45 на території одного з колишніх заводів Дарницького району пролунав вибух. Попередньо - взірвався газовий балон. Одна людина загинула. Ще трьох людей вдалося витягнути з-під завалів. Їм надається медична допомога", - зазначили у КМДА.

У коментарі для ТСН.ua столична поліція спростувала інформація, яка активно поширюється у соціальних мережах, про "приліт". Також правоохоронці зауважують, що вибух пролунав на Бориспільській.

Нагадаємо, мер Києва повідомив про вибух у Дарницькому районі Києва. За інформацією влади, інцидент трапився на території колишнього заводу.

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