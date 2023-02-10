Вибух у Дарницькому районі Києва: повідомлено про підозру керівнику ювелірної майстерні

Після вибуху в Дарницькому районі Києва, який забрав життя 4 людей, правоохоронці затримали керівника ювелірної майстерні, якому оголосили підозру в порушенні правил безпеки.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

"Затримано та повідомлено про підозру мешканцю Київщини у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків (ч. 2 ст. 272 КК України)", – йдеться в заяві.

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Слідчі з’ясували, що епіцентром вибуху на території колишнього заводу в Дарницькому районі стала одноповерхова промислова будівля. Це приміщення використовував приватний підприємець як виробничий цех з виготовлення та оброблення ювелірних виробів. У своїй роботі працівники майстерні використовували газове обладнання.

"При цьому, як встановило слідство, деякі елементи вказаного обладнання були виготовлені "кустарним" способом, а газові балони, в порушення встановлених вимог, розміщувались в приміщенні, де безпосередньо працювали люди", – зауважили у прокуратурі.

Окрім того, з працівниками не проводились інструктажі та навчання з охорони праці і дотримання норм пожежної безпеки. Працівники також не були забезпечені засобами колективного та індивідуального захисту.

Внаслідок таких недбалих дій під час проведення газополум’яних робіт стався вибух газових балонів. На цей момент у приміщенні перебували близько 20 робітників.

Правоохоронці затримали керівника майстерні, оголосили йому підозру і наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, 9 лютого на території колишнього заводу у Дарницькому районі Києва стався вибух, внаслідок якого загинуло четверо людей (всі – чоловіки), ще п’ятеро отримали тілесні ушкодження. Людей довелося діставати з-під завалів будівлі, адже було зруйновано чималу її площу.

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