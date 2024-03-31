Вибух у Білій Церкві: в ДСНС назвали кількість жертв – фото

Рятувальники розповіли про наслідки вибуху газу у будинку у Білій Церкві.
У Білій Церкві, на Київщині, внаслідок вибуху газу у багатоквартирному будинку, який стався 30 березня, загинули двоє людей.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
"Дві людини загинули, три врятовано", - йдеться у повідомленні.
Там зазначили, що роботи по ліквідації наслідків завершили о 00:50 у ніч проти 31 березня.
Наразі на місці події чергують шість осіб та дві одиниці техніки ДСНС.
Нагадаємо, у Києві після повітряної тривоги пролунали вибухи: невідомі запустили салют (відео).
Читайте також провідні новини дня:
- За 25 хвилин може затопити столицю: чи витримає Київська ГЕС удар "Цирконом" і що буде далі
- Хто веде телеграм-канал "Николаевский Ванек": відверте зізнання Віталія Кіма (відео)
- Зеленський шокував українців невтішним прогнозом про перебіг війни — огляд