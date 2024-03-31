Вибух у Білій Церкві: в ДСНС назвали кількість жертв – фото

Рятувальники розповіли про наслідки вибуху газу у будинку у Білій Церкві.

У Білій Церкві, на Київщині, внаслідок вибуху газу у багатоквартирному будинку, який стався 30 березня, загинули двоє людей.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

"Дві людини загинули, три врятовано", - йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що роботи по ліквідації наслідків завершили о 00:50 у ніч проти 31 березня.

Наслідки вибуху газу у багатоквартирному будинку у Білій Церкві 30 березня / Фото: Facebook/ ДСНС України

Наслідки вибуху газу у багатоквартирному будинку у Білій Церкві 30 березня / Фото: Facebook/ ДСНС України

Наразі на місці події чергують шість осіб та дві одиниці техніки ДСНС.

Нагадаємо, у Києві після повітряної тривоги пролунали вибухи: невідомі запустили салют (відео).

Читайте також провідні новини дня: