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Вибух у багатоповерхівці Києва: що відомо про загиблих і потерпілих

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Вибух у багатоповерхівці Києва: що відомо про загиблих і потерпілих

Вибух у багатоповерхівці Києва 22 червня / Фото: Associated Press

Вночі проти 22 червня у Києві стався вибух у 16-поверховому житловому будинку. Попередньо це сталося через витік газу.

У Дніпровському районі Києва тривають роботи з ліквідації вибуху в багатоповерхівці. Наразі відомо про двох загиблих.

Про це повідомляє ДСНС.

"Станом на 10 ранку на місці події загинуло 2 людини, ще 5 постраждали. Врятовано 18 осіб", - повідомили рятувальники.

Зазаначається, що зараз триває демонтаж пошкоджених конструкцій за допомогою автокранів. До ліквідації наслідків вибуху від ДСНС  залучено 102 рятувальника та 19 од. техніки. На місці працюють також психологи ДСНС.

Нагадаємо, згідно з попереднім повідомленням ДСНС, вибух зруйнував 4 та пошкодив 6 квартир на 6, 7 та 8 поверхах.

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Дата публікації
Перегляди
1461
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