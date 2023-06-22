Вибух у багатоповерхівці Києва: постраждалих побільшало

Зараз рятувальники встановлюють підпорки для укріплення перекриття між восьмим та дев’ятим поверхами пошкодженого будинку.

Внаслідок вибуху в 16-поверхівці Києва 22 червня кількість постраждалих зросла до дев’яти, наразі відомо про трьох загиблих.

Про це повідомили в ДСНС України.

"Станом на 15:00 на місці події загинуло 3 особи, постраждало 9 осіб (з них 3 госпіталізовано) та врятовано 20 осіб", – йдеться в заяві надзвичайників.

Там додали, що працівники ДСНС зняли зруйновані панелі перекриття будинку. Наразі відбувається демонтаж елементів будівельних конструкцій та розбирання завалів.

Надзвичайники встановлюють підпорки для укріплення перекриття між восьмим та дев’ятим поверхами будинку.

До ліквідації наслідків вибуху в багатоповерхівці залучені 102 рятувальники та 19 одиниць техніки.

Рятувальники проводять демонтаж конструкцій на місці вибуху в Києві / Скриншот

Вибух у Києві – що відомо

Сильний вибух прогримів у ніч проти 22 червня в 16-поверхівці Києві на вул. Андрія Малишка, 33 (Дніпровський район). Як повідомив очільник КМВА Сергій Попко, за попередніми даними, вибух стався через витік газу. Про сильний запах блакитного пального розповідали згодом і свідки події.

На місці спалахнула масштабна пожежа, яку до ранку ліквідували. На жаль, внаслідок інциденту є загиблі та постраждалі: спершу було відомо про дві жертви та чотирьох постраждалих, однак згодом їх побільшало.

За даними ДСНС, у будинку вибухом зруйновано чотири та пошкоджено шість квартир на сьомому та восьмому поверхах.

За фактом вибуху поліція відкрила справу за статтею про порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Правоохоронці розглядають версію про витік газу.

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