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Вибух у багатоповерхівці Києва: кількість загиблих зросла

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Вибух у багатоповерхівці Києва: кількість загиблих зросла

Вночі в багатоповерхівці Києва стався вибух, є загиблі. / Фото: t.me/dsns_telegram

Двоє мешканців будинку опинилися у лікарні.

Дві людини загинули внаслідок вибуху, який стався вночі 22 червня в 16-поверховому будинку в Деснянському районі Києва. Крім того, є постраждалі. 

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Попередньо, дві людини загинули внаслідок вибуху в 16-ти поверховому будинку в Дніпровському районі столиці. Двох постраждалих госпіталізували, а двом медики надали допомогу на місці", - поінформував мер столиці.

За його словами, з пошкоджених квартир  врятували 18 мешканців. Загалом евакуювали  людей з усіх помешкань будинку.

Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають. Причини вибуху зʼясовують фахівці.

Вибух у багатоповерхівці в Києві 

Вночі після відбої повітряної тривоги, близько 3:30, очевидці повідомили про звуки вибухів на Лівому березі Києва - на вулиці Андрія Малишка, 33. На місці виникла пожежа. Крім того, сталися значні руйнування.

За словами керівника КМВА Сергія Попка, попередня причина вибуху - це витік газу. Також, за попередньою інформацією ДСНС, зруйновано чотири та пошкоджено шість квартир.

Згодом мер столиці Віталій Кличко повідомив, що під завалами в пошкодженій частині будинку рятувальники виявили тіло одного загиблого.

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Дата публікації
Перегляди
8285
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