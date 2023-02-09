Вибух на заводі в Києві: знову зросла кількість жертв і постраждалих

Четверо загиблих (всі чоловіки) та п‘ятеро постраждалих (дві жінки та троє чоловіків).

Внаслідок вибуху в Києві на території колишнього заводу в Дарницькому районі загинули четверо людей, на місці триває рятувальна операція.

Про це повідомили в КМВА.

Ще п’ятьох постраждалих внаслідок вибуху забрали до лікарні. Одна людина від госпіталізації відмовилась. Усі постраждалі отримали ушкодження різного ступеня тяжкості.

"Четверо загиблих (всі чоловіки) та п‘ятеро постраждалих (дві жінки та троє чоловіків) внаслідок вибуху на території колишнього заводу в Дарницькому районі. Рятувальники продовжують працювати на місці", - повідомив мер Києва Володими Кличко.

Рятувальна операція на місці триває.

Нагадаємо, 9 лютого в Дарницькому районі Києва прогримів вибух на території колишнього заводу. Будівлю було частково зруйновано і під завалами опинились люди. На місці також виникла пожежа.

Раніше повідомлялося про двох загиблих внаслідок інциденту, проте тепер кількість зросла. На місці триває пошуково-рятувальна операція, з-під завалів чутно крики людей.

За попередніми даними, причиною вибуху міг стати газовий балон.

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