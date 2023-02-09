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Вибух на заводі у Києві: спалахнула пожежа, під завалами чути голоси людей (фото)

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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1059
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Вибух на заводі у Києві: спалахнула пожежа, під завалами чути голоси людей (фото)

Фото: КМВА

Через вибух пошкоджена будівля.

У Києві через вибух на території колишнього заводу в Дарницькому районі у четвер, 9 лютого, пролунав вибух. На місці трагедії загинула одна людина, трьох вдалось врятувати. Під завалами перебуває шестеро людей. 

Про це повідомляє КМВА. 

"Внаслідок вибуху на території колишнього заводу в Дарницькому районі одна людина загинула. Трьох людей вже вдалося витягнути з-під завалів. Їм надається медична допомога. Ще 6 осіб попередньо, дістають ДСНС. Є люди під завалами, їх чутно", - йдеться у повідомленні. 

Фото: КМВА / ©
Фото: КМВА

Через вибух пошкоджена будівля заводу. На місці події спалахнула пожежа. 

Нагадаємо, у Києві 9 лютого на території колишнього заводу пролунав вибух. За попередніми даними, вибух стався через газовий балон. Поліція спростовує, що займання сталось через російські ракетні удари. 

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Дата публікації
Перегляди
1059
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