Вибух на заводі у Києві: спалахнула пожежа, під завалами чути голоси людей (фото)

У Києві через вибух на території колишнього заводу в Дарницькому районі у четвер, 9 лютого, пролунав вибух. На місці трагедії загинула одна людина, трьох вдалось врятувати. Під завалами перебуває шестеро людей.

Про це повідомляє КМВА.

"Внаслідок вибуху на території колишнього заводу в Дарницькому районі одна людина загинула. Трьох людей вже вдалося витягнути з-під завалів. Їм надається медична допомога. Ще 6 осіб попередньо, дістають ДСНС. Є люди під завалами, їх чутно", - йдеться у повідомленні.

Фото: КМВА

Через вибух пошкоджена будівля заводу. На місці події спалахнула пожежа.

Нагадаємо, у Києві 9 лютого на території колишнього заводу пролунав вибух. За попередніми даними, вибух стався через газовий балон. Поліція спростовує, що займання сталось через російські ракетні удари.

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